Хави: «Для меня еще слишком рано тренировать «Барсу»»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался возглавить «Барселону».

«Я получил предложение от «Барселоны» через Эрика Абидаля и Оскара Грау (исполнительный директор «Барсы» – прим). Я не принял его.

Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».

Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави. (Sports.ru)