Хави: «Для меня еще слишком рано тренировать «Барсу»»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался возглавить «Барселону».

«Я получил предложение от «Барселоны» через Эрика Абидаля и Оскара Грау (исполнительный директор «Барсы» – прим). Я не принял его.

Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».

Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави. (Sports.ru)

| 2020-01-16T16:05:09+00:00 16 января 2020, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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