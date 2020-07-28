Хави: «Барселона» – моя главная цель»

Бывший игрок «Барселоны», а сейчас тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал возможность назначения главным тренером «блауграны».

– В ближайшее время вы видите себя в Катаре, или может произойти что-то неожиданное, если «Барселона» снова вас позовет?

– Я не скрываю, что «Барселона» – моя главная цель, когда придет время. Это мой дом, это стало бы исполнением мечты. Но я сейчас я сосредоточен на «Аль-Садде». Прежде всего, нужно уважать Сетьена, я желаю команде всего наилучшего.

– Когда Сетьен пришел в клуб, он обещал хороший футбол. Как вы думаете, он добился своего?

– Иногда «Барселона» хорошо, иногда очень хорошо, иногда не очень. Но мне нравятся идеи Сетьена, и сейчас, и в его предыдущих командах: доминирование и игра в привлекательный футбол.

Иногда это не срабатывает, это правда, но соперники мешают вам. «Барселона» Сетьена показывала очень красивые, очень хорошие матчи, без сомнений, – сказал Хави. (sports.ru)