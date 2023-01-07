Армянская пропаганда преподносит акцию протеста азербайджанских активистов на дороге Лачин-Ханкенди в качестве «гуманитарной катастрофы», которой якобы подвергаются карабахские армяне. Многие даже проводят аналогии Ханкенди с блокадным Ленинградом. Мол им перекрыли «дорогу жизни» и сейчас они практически находятся на грани «геноцида».

Телеканал сепаратистского огрызка даже снял жалостливый репортаж, в котором показывают пустые полки и удрученный вид жителей Ханкенди, оказавшихся на грани «голодной смерти». Один из «голодающих» даже сказал на камеру, что весь день ищет еду. Того гляди, армянские СМИ начнут стенать о том, что «терзаемые муками голода» карабахские армяне стали поедать бродячих собак и кошек, а то и подумывают о каннибализме.

Отголоски жалобных стенаний дошли и до врат европейских столиц, в которых поборники демократии стали громче говорить о «блокаде» со стороны Азербайджана карабахских армян. По этому поводу даже русская служба BBC опубликовала репортаж, в котором отмечает о том, что в Ханкенди стала ощущаться серьезная нехватка продуктов питания и медикаментов.

Корреспонденту BBC удалось связаться по телефону с жителем Ханкенди по имени Марут Ванян, который в печальных красках описал ситуацию. «Магазины пустые по всему городу, невозможно найти фрукты или овощи; то же самое с простыми лекарствами. Все закончилось», — заявил корреспонденту BBC местный житель Марут Ванян.

По его словам, он живет рядом с главным рынком, который какое-то время уже закрыт; там только сидят две женщины и продают сушеный чабрец.

Для пущей эмоциональности Ванян даже рассказал о том, что посетил больницу, где встретился с молодой женщиной, которая отламывала кусочки таблетки для взрослых, чтобы помочь больному ребенку. Он заявил о том, что «блокада создает огромное психологическое давление на жителей Карабаха, где каждая семья уже потеряла сына, мужа или брата».

Пока армянская пропаганда трезвонит о «гуманитарной катастрофе», местный сегмент социальных сетей пестрит фотографиями обильного застолья карабахских армян, отмечающих Новый год и Рождество. Даже даешься диву лицемерию, когда рассматриваешь эти фотографии и знакомишься с публикациями армянских СМИ.

Идет 26-й день «блокады», а у карабахских армян, видимо, завелась скатерть-самобранка, что они даже от души приплясывают не только в ресторанах, но и на главной площади перед новогодней елкой. Не хватает только пропагандистов, чтобы они заявили о том, что подобные пляски – некий языческий ритуал, совершаемый с целью обилья еды.

Фотографии праздничного застолья, чрезмерного веселья и грядущего похмелья настолько заполонили армянский сегмент социальных сетей и разрушили хрупкий миф о массовом голоде в Ханкеди, что вынудили завопить отпетых пропагандистов: как можно в подобные моменты так подставлять самих себя? Ведь у нас же «массовый голод», а не конкурсы по поеданию долмы.

К примеру, телеграм-канал «Армянская революционерка» обратился к карабахским армянам с призывом не публиковать фотографии и видео с посиделок в ресторанах. «Выглядит больше, чем стыдно, на 25-ый день блокады», — отмечается в телеграм-канале.

Вот так армяне создают и рушат собственные мифы. Вопят о голоде и одновременно наполняют желудки, заявляют о притеснениях, но забывают о причиненных азербайджанскому народу мучениях…