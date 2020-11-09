Хакеры взломали новую iOS

Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад.
По их словам, софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, ограниченную поддержку получат iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.
Хакеры отмечают, что в новой версии софта были исправлены ошибки, связанные с зависанием устройств, режимом восстановления и некорректным отображением графического интерфейса системы.
Apple запустила бета-тестирование iOS 14.2 спустя две недели после презентации большого обновления системы. Новая ОС получила новый виджет управления воспроизведения и иконку «Часов». Помимо этого, был расширен новый функционал приложения «Лупа», а набор эмодзи пополнился новыми смайликами.