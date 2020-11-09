Хакеры взломали новую iOS

Хакеры взломали новую версию операционной системы iOS с номером 14.2, которая вышла менее недели назад.

По их словам, софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, ограниченную поддержку получат iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.