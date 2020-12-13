Хакеры взломали Минфин США

Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По заявлениям источников, за атакой стоит хакерская группировка, поддерживаемая иностранным правительством. При этом сведений о том, власти какой страны считаются причастными к произошедшему, не приводится.

Американское правительство уже получило сообщения об инциденте.

«Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Из-за произошедшего было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, рассказал один из источников.(Газета.Ru)

| 2020-12-13T23:15:29+04:00 14 декабря 2020, 02:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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