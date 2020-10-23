Гюльнара Халилова представила коллекцию в честь освободительной миссии армии Азербайджана

Известный дизайнер Гюльнара Халилова представила коллекцию шарфов из шифона с национальным триколором в честь освободительной миссии славной армии Азербайджана и установления полного контроля над границей Азербайджана и Ирана, сообщает #.

«Мы переживаем очень радостные дни. Около 30 лет наши земли находились под оккупацией Армении, в стране около миллиона беженцев, уничтожены тысячи памятников архитектуры. В эти дни наш сплоченный народ и доблестная армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освобождает нашу страну от армянских фашистов. Отрадно отметить, что среди освобожденных городов и сел родной для моих родителей Джабраил. А вчера пришла еще одна потрясающая весть, что установлен полный контроль над границей Азербайджана и Ирана, 133 км которой ранее находились у армянских оккупантов. Вечная слава нашим героям! Светлая память нашим шехидам!», — отметила Гюльнара Халилова.

В демонстрации шарфов приняли участие ветеран Карабахской войны, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, вице-президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильхам Закиев, народная артистка Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Эльчин Гашимов, ЭльнурАхмедов и Эльнур Керимов, телеведущие Сабина Оз, Кенуль Мансимова, Эмиль Шахзаде, исполнительница Кямаля Ахмедова и другие.