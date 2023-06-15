Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился бонусом за победу а Английской премьер-лиге (АПЛ) с другими сотрудниками клуба.

По информации Daily Mail, испанский специалист поделил сумму в размере до £750 тыс. между администраторами команды, сотрудниками службы безопасности клуба, уборщиками, а также другими работниками.

Отмечается, что точная сумма, прописанная в контракте Гвардиолы за победу в АПЛ не разглашается, поэтому 52-летний специалист может рассчитывать на призовые, которые полагаются звездным игрокам манкунианского клуба.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв чемпионат Англии, национальный кубок и Лигу чемпионов УЕФА.