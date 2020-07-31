Гвардиола назвал «Ливерпуль» самым сложным соперником в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере.

«Самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо сталкивался в карьере, – этот «Ливерпуль» и прошлогодний.

Когда твоя команда владеет мячом, они как никто другой находят свободное пространство. Они очень быстро возвращаются назад, очень сильны стратегически. Игроки этой команды обладают большой ментальной силой.

[Клопп –] соперник, который больше всего заставил меня задуматься о том, как победить его.

Я всегда говорил, что «Реал» – очень сильная команда, которая помогла мне стать лучше как тренеру в трудных матчах и турнирах против Жозе Моуринью, Пеллегрини и других их тренеров.

Если вы спросите, кто был самым трудным соперником для меня, я назову «Ливерпуль». В мои первые годы в Англии «Ливерпуль» был немного слабее, чем сейчас, а «Реал» был сильнее.

Теперь, этот «Ливерпуль» – самое сложное, с чем я сталкивался в тренерской карьере», – сказал Гвардиола DAZN.