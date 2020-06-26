Гвардиола: «Два года назад мы опережали «Ливерпуль» на 25 очков. То, что мы настолько позади, – это реальность»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о чемпионстве «Ливерпуля».

«То, что мы настолько позади, – это реальность. «Ливерпуль» был невероятен в своей стабильности на протяжении этого сезона. Мы теряли очки на старте, а «Ливерпуль» не терял.

Мы должны восстановиться к следующему сезону, обрести стабильность и добрать те очки, что мы потеряли в этом сезоне.

Это реальность. Два года назад мы опережали «Ливерпуль» на 25 очков, сейчас они обходят нас на столько же.

Мы не можем забыть, что мы выиграли два титула. Последние шесть, семь, восемь лет – это невероятный успех для нас, для клуба. Значит, мы должны смотреть на вещи под иным углом, проявить скромность и сказать: «Мы не можем побеждать постоянно».

И затем мы должны разобраться в том, что нам нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – сказал Гвардиола. (sports.ru)