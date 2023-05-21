Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите «Группы семи», который проходит в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям.

Гутерриш отметил, что эти институты соответствовали мироустройству на момент своего образования в 1945 году. С тех пор, по его мнению, они устарели и стали неэффективны.

«Глобальная финансовая архитектура — устаревшая, дисфункциональная и несправедливая, — сказал глава ООН. — Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию и выступить страховочной сеткой для мира».

Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. «Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев», — говорил он во время визита в Киев в апреле 2022 года. (svoboda.org)