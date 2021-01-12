Гутерриш намерен баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок

Антониу Гутерриш сообщил в письме председателю Совета Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый пятилетний срок полномочий 71-летнего Гутерриша истекает в конце 2021 года.

«В связи с тем, что мой первый срок в качестве генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что я готов служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«С момента своего вступления в должность для меня было честью работать над реформой ООН, учитывая интересы ее стран — членов, защищая достоинство и благосостояние людей, обеспечивать устойчивость в развитии нашей планеты для будущих поколений», — отметил действующий глава ООН.

«Для меня будет честью продолжить служить организации для достижения ее благородных целей», — заключил Гутерриш.