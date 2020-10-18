Гуманитарное перемирие вовсе не означает мир — Минобороны

«Как заявил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, гуманитарное перемирие вовсе не означает мир».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

А.Эйвазов сказал, что по указанию Верховного главнокомандующего азербайджанская армия в настоящее время, полностью придерживаясь режима гуманитарного перемирия на территории проведения боевых операций, создает необходимые условия для сбора тел, а также обмена пленными:

«Однако, к сожалению армянская сторона неоднократно подвергала артиллерийскому обстрелу освобожденные от оккупации территории, в том числе город Джабраил, игнорируя режим гуманитарного перемирия. Обстрелу также подвергаются позиции Азербайджанской Армии в Товузском и Гядабейском районах в различных направлениях государственной границы Азербайджана с Арменией.

Кроме того, со времени повторного объявления о перемирии, Армения пыталась совершать атаки на Агдере, Физули, Гадрут, Джабраил. Во всех случаях наша армия решительно пресекала эти попытки, противник, неся потери, был вынужден отступить. Предупреждаем противника: если Армения будет продолжать создавать напряженность в регионе проведения операций, игнорируя перемирие, наша армия примет более жесткие адекватные меры».