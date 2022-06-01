Парламент Грузии опубликовал доклад о правительственной программе на период с июня 2021 года по май 2022-го, в котором обозначил закупку у США дополнительной партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает ТАСС.

«Министерство обороны Грузии в рамках иностранного военного финансирования США продолжает процесс переоснащения и приближения к стандартам НАТО подразделений Сил обороны. В 2022 году Министерство обороны Грузии по софинансированию уже приобрело дополнительную партию Javelin», — отмечено в тексте документа.

Ранее стало известно, что первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер подписали рамочное соглашение сроком на 10 лет о сотрудничестве в сфере обороны.