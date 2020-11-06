Грузия рассматривает новые ограничения из-за коронавируса

В правительстве Грузии не исключают, что для снижения темпов распространения коронавируса передвижение граждан в ночное время будет ограничено в нескольких городах страны. Об этом заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания межведомственного координационного штаба, передает «Грузия онлайн».

Как и прогнозировали эпидемиологи, в первых числах ноября в Грузии стал фиксироваться серьезный рост числа заболевших коронавирусом. Только за последние сутки выявлено более 2 400 случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

Цкитишвили перечислила несколько «точечных ограничений», которые сейчас обсуждаются. По ее словам, они могут быть введены в ближайшие дни, «чтобы замедлить распространение вируса».