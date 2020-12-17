Грузия: печальные реалии главной партии оппозиции

Председатель основной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), бывший глава МИД Григол Вашадзе заявил о том, что покидает партию.

Как передает Jamnews, Вашадзе назвал несколько причин ухода из партии:

— некоторые партийные лидеры принимают решения без консультации с членами партии;

— у партии нет стратегии;

— вокруг и внутри партии появляются одиозные фигуры, «давно оставшиеся в прошлом»;

— кампания нападок и оскорблений в адрес послов стран-стратегических партнеров, «которую непонятно кто затеял и с какой целью».

«Это самый большой ущерб отношениям Грузии с США, Евросоюзом и странами-членами ЕС. Похоже, участники этой кампании никогда не слышали, что атака на посла — это то же самое, что нападение на это государство», — написал Григол Вашадзе.

Вашадзе говорит, что по этим причинам он не сможет продолжить работу в «Национальном движении».

И надо особо отметить, что происходит это на пике противостояния между оппозицией и правящей партией из-за сфальсифицированных парламентских выборов. Причем, ЕНД – это основа оппозиции хотя бы по своей численности и уровню доверия среди грузинского народа. Саакашвили далеко, кто возглавит партию внутри страны? И не завершится ли это концом консолидированного решения оппозиции об отказе признать легитимность парламента своим вхождением туда?

На эти вопросы # дали свои ответы известные грузинские аналитики.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Немного зная ситуацию внутри ЕНД, нравы тамошнего истеблишмента, я прекрасно понимаю Григола Вашадзе. Вашадзе — рафинированный интеллектуал, аристократ духа, он был бы идеальным политическим лидером в нормальной, цивилизованной стране, однако, когда в политике критическая масса даже не волков, а шакалов (простите за эмоциональную оценку), приходится удивляться, что он так долго продержался.

Я уже не говорю об альтернативно одаренных товарищах, которые ухитрились обозвать его агентом КГБ. Так что, уход Вашадзе меня совсем не удивил, и история с послами это даже не последняя капля, а просто эпизод.

А что касается ЕНД, то здесь вопрос не в том, кто возглавит ее, а в том, какой будет эта партия. В лице Вашадзе Саакашвили потерял одного из самых верных людей внутри партии. Партийный истеблишмент, который остался без головы после ухода политических лидеров в 2017 году, продолжает рулить ЕНД исключительно в своих интересах. Там внутри сейчас борьба за ресурсы, людей и влияние. Так что, это только начало.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Григол Вашадзе – профессиональный, карьерный дипломат, так что радикальность ему никогда не нравилась. А тем более, радикализация его собственной партии, в которой он был председателем. Хотя, в то же самое время ясно, наверное, было, что на самом деле лидером «Нацдвижения» все еще является Михеил Саакашвили, и все там, включая председателя, должны исполнять его волю. Иначе просто нельзя, потому что на Саакашвили приходится львиная доля избирателей, и, наверное, на него же приходится львиная доля финансирования «Нацдвижения».

Но Вашадзе — человек независимый и, конечно, все это для него было неприемлемо. Это раз. Во-вторых, ему конечно не нравилось то, что Саакашвили избрал уличную политику, отказавшись от вхождения в парламент. Насколько мне известно, Вашадзе оставался максимально долго в партии, чтобы принимать участие в переговорах с правящей партией при посредничестве западного дипкорпуса, с целью довести всё это до нормального конца – до компромисса. Но компромисса найти не удалось, он посчитал, наверное, что ему уже нечего там делать, вот и ушел.

Что касается вопроса отказа оппозиции признать легитимность парламента, я думаю, что некие оппозиционеры все равно согласятся работать в парламенте – так что, однопартийным он не станет. Но, скорее всего, ЕНД не войдет в парламент – в этом я почти уверен. Это стратегия Саакашвили, которому важно не присутствие в парламенте, а совсем другая вещь – он хочет вернуться во власть в Грузии любыми способами, в том числе революционными, наверное. И он этого почти не скрывает. Так что, он пошел ва-банк. Посмотрим, насколько ему удастся выиграть у Иванишвили, за которым стоят огромные ресурсы, огромный капитал.

Единственный вариант, при котором я вижу возвращение Саакашвили к власти в Грузии – это вариант серьезного кризиса в нашей стране и, как следствие, распада правящей партии. При других обстоятельствах я не думаю, что Саакашвили вернется в Грузию. Ему сейчас нужны гарантии безопасности в первую очередь. А если «Грузинская мечта» сумеет остаться у власти, он, конечно, никогда не возвратится в Грузию.