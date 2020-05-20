Грузия: оппозиция почувствовала силу

В Грузии состоялось первое совместное заседание оппозиции с участием освобожденных политзеков, на котором принято знаковое решение — провести акцию протеста в «ночь Гаврилова», 20 июня. То есть, ровно через год после того случая в парламенте, когда российский депутат уселся в кресло грузинского спикера, и началась та волна протестов и противостояния с властью, которая не закончена до сих пор.

Новость об акции озвучил как раз освобожденный по помилованию президента лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

«20 июня является очень важной датой в истории современной Грузии. Это тот день, когда граждане Грузии возвысили голос против бессмысленных, бессодержательных и вредящих стране уступок, которые эта власть осуществляла в отношении России. Содержание протеста будет неизменным — требование деоккупации, требование изменений и вдобавок ко всему антикризисный дух, потому что по нашей экономике пройдется такой ураган, после которого наступят очень тяжелые дни, месяцы и годы», — заявил Угулава.

Под давлением тех протестов 24 июня 2019 года правящая партия «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести их по исключительно пропорциональной системе, напоминает Грузия Online.

Несмотря на это обещание, в ноябре «Грузинская мечта» провалила соответствующие конституционные изменения в парламенте, что вызвало новую волну протестов оппозиции, которой удалось достичь соглашения с правящей партией о частичном изменении избирательной системы только 8 марта при посредничестве западного дипломатического корпуса.

Сейчас грузинская оппозиция требует от властей выполнения всех договоренностей, достигнутых 8 марта.

А договоренности подразумевали освобождение трех лиц, арест которых был политически мотивирован. Двое вышли.

Западные партнеры Грузии тоже дали понять, что ожидают от властей исполнения всех взятых обязательств. «В ближайшие недели, после того как парламент вернется к работе, мы ожидаем обещанных изменений в избирательной системе. Мы также с нетерпением ожидаем освобождения Георгия Руруа (один из владельцев оппозиционного телеканала «Мтавари Архи»), который был арестован в декабре по подозрительному обвинению», — сказано в заявлении Комитета Сената США по международным отношениям.

Аналогичное заявление сделал 19 мая и глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, а также несколько других депутатов Европарламента.

Тем не менее, пока надежды грузинских оппозиционеров не оправдались. 18 мая тбилисский городской суд оставил Руруа в предварительном заключении.

После этого, во время заседания объединенной оппозиции одна из лидеров «Единого Нацдвижения» депутат Саломе Самадашвили предупредила власть о новой череде критических писем из Вашингтона и Брюсселя, передает «Эхо Кавказа». Ее партия и «Европейская Грузия» до освобождения Руруа намерены продолжать бойкотировать в парламенте обсуждение конституционных поправок к избирательной системе.

С этим требованием согласны представители и других оппозиционных партий. Оппоненты власти ждут, что Георгия Руруа освободят до 21 июня — в этот день в парламенте состоится первое чтение конституционных поправок.

Как заявил на заседании второй помилованный политзек, лидер «Победоносной Грузии» Ираклий Окруашвили, «до первого чтения конституционных поправок освобождение Георгия Руруа неизбежно, думаю, это все понимают».

Грузинские наблюдатели считают, что властям придется уступить и в случае Руруа с учетом предупреждений от европарламентариев из Брюсселя о возможном ограничении финансирования, а также писем американских конгрессменов. Тем более, что, как уже сообщалось на днях, несколько из них обратились к госсекретарю США Майку Помпео с сомнениями в безопасности американского бизнеса в Грузии и подозрениями в связях Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном.

Лидеры оппозиции уверены, что одержат на предстоящих нынешней осенью парламентских выборах уверенную победу над «Грузинской мечтой», потому что она, по их определению, давно потеряла доверие из-за невыполнения собственных обещаний. Эту уверенность оппонентов нынешней власти подкрепляют поддержка и заявления западных партнеров и друзей «Национального движения» и «Европейской Грузии». Правящей партии Грузии уже неоднократно прямо и косвенно напоминали — парламентские выборы в октябре 2020 года должны быть справедливыми, свободными и демократичными. В противном случае их результаты будут признаны нелегитимными не только на Западе, но и в самой Грузии.

А это значит, что в случае нежелательного для оппозиции и ее партнеров в Вашингтоне и Брюсселе исхода выборов в Грузии может быть разыгран новый революционный сценарий, пишет Regnum. Впрочем, солидная доля вины в таком развитии событий будет лежать и на правительстве «Грузинской мечты», которое все 8 лет своего нахождения у власти проводило достаточно аморфную, неопределенную и не ориентированную на реальные интересы страны и народа политику. С этим действительно не поспоришь – Иванишвили и его люди просто продолжали пользоваться плодами реформ Саакашвили. Сами они ничего нового не придумали и не реализовали.