Грузия надеется, что граница с РФ откроется в августе

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду, что к августу может открыться сообщение через сухопутную границу с Россией, передает TACC.

По его словам, это зависит от улучшения эпидемиологической ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса.

На российско-грузинской границе есть только один КПП — «Казбеги — Верхний Ларс». Он остается закрытым с 16 марта, когда страны начали перекрывать международное сообщение из-за угрозы эпидемии (aif.ru)