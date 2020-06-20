Грузия надеется, что граница с РФ откроется в августе

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду, что к августу может открыться сообщение через сухопутную границу с Россией, передает TACC.

По его словам, это зависит от улучшения эпидемиологической ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса.

На российско-грузинской границе есть только один КПП — «Казбеги — Верхний Ларс». Он остается закрытым с 16 марта, когда страны начали перекрывать международное сообщение из-за угрозы эпидемии (aif.ru)

| 2020-06-20T15:04:27+04:00 20 июня 2020, 15:04|12345 (Пока оценок нет)
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