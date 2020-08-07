Грузия финансово поддержала детей и студентов, а Азербайджан?

Правительство Грузии приняло решение о продолжении программы социальной поддержки граждан страны в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

По словам премьер-министра Георгия Гахарии, до начала в сентябре учебного года будет оказана единовременная помощь детям до 17 лет в размере 200 лари ($65), а также социально незащищенным более 33 тыс. студентам будет погашена задолженность за обучение в вузах в 2020-2021 годах.

Вопрос детского капитала в Азербайджане обсуждается уже долгое время. При этом нужно сказать, что Азербайджан своими финансами намного сильнее, чем Грузия, но в Азербайджане подобные решения не принимаются.

Комментируя данный вопрос # депутат Вахид Ахмедов, сказал, что вопрос с детским капиталом и оплата малоимущим семья поднимался в парламенте для того, чтобы были внесены изменения в бюджет страны.

«Как вы и сами сказали – это единовременная выплата. В Азербайджане же уже несколько лет обсуждается вопрос детского капитала в парламенте. Вчера на внеочередном пленарном заседании по бюджету этот вопрос также был поднят и предложения, которые были озвучены там будут доведены до президента страны. Возможно, когда он будет рассматривать вопросы с социальными расходами, то, скорее всего, все эти расходы будут учтены. Ну, на сегодня можно только сказать, что эти мнения уже звучат в парламенте страны и находятся на повестке дня», — сказал депутат.

По его словам, депутаты уже давно требуют, чтобы в Азербайджане был детский капитал, и детям выделялись средства из бюджета.

«Эту проблему нужно решить, чтобы многодетные семьи и дети из малоимущих семей не страдали. Правда, сейчас примерно 9000 тысяч детей получают социальную помощь, но мы считаем, что охват должен быть шире», — сказал он.

Парламентарий также заявил, что сегодня в парламенте были подняты вопросы по поводу оплаты образования в вузах детей из малоимущих семей.

«Эта тема тоже находится на повестке дня. Еще одной из обсуждаемых тем было то, что необходимо смягчить карантинный режим и открыть определенные объекты, так как это очень влияет на доходы населения. От этого государству будет помощь в качестве налогов. Мы сделали обращение в связи с послаблением и теперь ждем ответа», — сказал он.

В свою очередь экономист Натиг Джафарли заявил, что партия РеАл уже внесла свои предложения по этому поводу.

«Если же философски подойти к вопросу, почему в Грузии принято такое решение, то там осенью выборы, а где выборы, там правительство всегда хочет завоевать доверие и голоса избирателей. Это философский подход. Разница лишь в том, что в стране, где проходят прозрачные выборы, в этой стране население получает больше. У нас работа института выборов далека от идеала и поэтому таких предложений со стороны правительства мы не видим», — полагает аналитик.

Джафарли также добавил, что депутат от партии РеАл в парламенте Эркин Гадирли озвучил их позицию, чтобы в бюджет были внесены поправки по снижению платы за образование в 2020-2021гг. хотя бы на 50% .

«Правительство не отвергло это предложение, и, вероятно, оно будет рассматриваться в ближайшие дни. Суть этого предложения в том, что правительство желает урезать бюджет на образование на 121 миллион манат в этом году и объясняет тем, что образовательные учреждения в этом году долгое время не работали и за это время снизились расходы на их содержание.

Мы же предлагаем не снижать уже заложенную в бюджет сумму, а направить в другое русло, то есть больше половины этой суммы примерно 75 миллионов манат направить на 50% оплату образования всех студентов. Это очень сильно поможет семьям студентов, и, скорее всего, если наше предложение будет принято, то это создаст хороший прецедент для будущего. Для того, чтобы в будущем высшее образование было бесплатным», — сказал он.

Эксперт добавил, что остальную часть денег нужно выделить аспирантам, магистрам, лабораториям в университетах для научных исследований в виде маленьких грантов.

«Такая материальная поддержка аспирантам и студентам, молодым ученым даст толчок развитию науки в стране именно внутри университетов, а не в Академии наук. Наука должна вернуться в университеты», — подчеркнул он.

Что касается детских пособий, по мнению Джафарли, этот вопрос несколько раз поднимался, но пока не решается из-за надобности большой суммы.

«Потому что в стране около трех миллионов детей в возрасте до 18 лет. Выплата всем им пособий требует большие средства из бюджета. Мы предлагали к этому вопросу подойти несколько иначе, ни как к уравниловке и всем выделить одинаково маленькую сумму в 50-60 манат. У государства есть данные о малоимущих слоях населения, о многодетных семьях, о тех, кому они выделяют социальную помощь. Просто нужно платить им больше. Не нужно всем выплачивать мизерные суммы, можно платить только нуждающимся, но нормальную сумму. Это будет существенная поддержка для этих семей», — резюмировал он.