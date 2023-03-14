Грузия экстрадировала в Соединённые Штаты гражданина России, подозреваемого в киберпреступлениях. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Грузии.

Как говорится в сообщении, ФБР установила, что россиянин «в 2016-2019 годах, используя им же созданный компьютерный вирус, присвоил необходимые данные для проникновения в компьютерную систему пострадавших, включая проживающих во Флориде лиц» и незаконно получил около 400 тысяч долларов.

Гражданин России был задержан в Кобулети в октябре прошлого года, Тбилисский городской суд одобрил его экстрадицию.

Имя россиянина не называется. При этом в сообщении грузинской прокуратуры содержится информация ещё об одном экстрадированном в США гражданине России — Дарии Панкове. Его задержали в Грузии также в прошлом октябре, в США его подозревают в разработке вредоносной программы, которая расшифровывала пароли пользователей, и продаже полученных при её помощи данных. (svoboda.org)