Грузинская оппозиция задумалась о создании «народного парламента»

«У нас фактически нет парламента. Поэтому сейчас необходима консолидация оппозиции в определенную структуру, которая будет представлять мнение нашего народа внутри страны и во внешних отношениях в тот переходный период до новых демократических выборов», — отметил Нателашвили.

Лидер лейбористов сообщил журналистам, что эта инициатива будет рассмотрена на ближайшей встрече оппозиционных партий.

Нателашвили был первым, кто официально отказался от депутатского мандата. Далее за его примером последовали представители блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», «Европейской Грузии», «Лело» и «Стратегии Агмашенебели». Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, к ЦИК не обращались «Альянс патриотов Грузии», «Гирчи» и «Граждане». Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Он состоит исключительно из депутатов правящей партии «Грузинская мечта». Места оппозиции продолжают пустовать. Депутаты пяти из восьми оппозиционных партий уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. (sputnik-georgia.ru)