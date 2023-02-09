Партия власти в Грузии «Грузинская мечта» решила не подавать иск против президента страны Саломе Зурабишвили в Конституционный суд из-за превышения ею полномочий при назначении послов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на SOVA.News.

«Правительство Грузии представляет интересы истца в конституционном иске № 1723. 11 января 2023 года в Конституционном суде Грузии было зарегистрировано заявление истца об отзыве иска… Дело по конституционному иску № 1723 подлежит прекращению», — сказано в заявлении, опубликованном ранее на этой неделе.

Причины такого шага в грузинских властях не объясняли.

Напомним, в начале июня правительство Грузии подало иск в Конституционный суд страны против президента Саломи Зурабишвили, требуя разъяснить ее и свои права и полномочия.

Глава администрации грузинского правительства Реваз Джавелидзе заявил, что причиной иска стал отказ Зурабишвили назначить послов в некоторых странах. Он добавил, что, согласно конституции Грузии, выбор кандидатур на должности послов является прерогативой правительства.

Зурабишвили перед тем заявляла, что в правительстве пытались ограничивать ее международную деятельность и ей пришлось переформатировать четыре рабочих визита в европейские столицы на личные встречи.

Как известно, президент Грузии, хотя и поддерживалась на выборах «Грузинской мечтой», часто критикует власть, прежде всего из-за шагов против европейской интеграции.