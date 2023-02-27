Группе врачей Министерства обороны Азербайджана в Турции вручены благодарственные грамоты.

Как сообщает #, об этом в Twitter написала генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.

Она подчеркнула, что часть медицинского персонала вылетает из Стамбула в Баку. Благодарственные грамоты азербайджанским врачам вручило Стамбульское управление иностранных дел МИД Турции.

«Выражаем безмерную благодарность нашим героям, спасшим жизни людей», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 44 374 человека.