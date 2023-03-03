Иностранные журналисты, прибывшие в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, посетят Агдамский и Физулинский районы, а также город Шуша.

Как передает #, в поездке примут участие более 30 журналистов.

Сегодня представители иностранных СМИ посетят Агдам, где ознакомятся с процессом разминирования освобожденных территорий, а также осмотрят гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, разрушенные во время оккупации, в том числе комплекс «Имарет», Аллею шехидов и Драматический театр.