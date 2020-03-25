Группа риска: необходимо помочь бездомным пережить эпидемию коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса в Азербайджане предпринимаются меры по социальной изоляции и самоизоляции. Граждане стараются не выходить из дома без острой необходимости, а пожилым людям и вовсе запретили это делать. Но как в такой ситуации быть с теми, у кого нет крыши над головой? Речь идет о бездомных, о которых почему-то никто не вспоминает.

А между тем, во многих странах им стараются создать условия, которые защитят их от опасного вируса. Так, в Лондоне бездомные получат предложение пожить в гостиницах на время эпидемии для защиты их от коронавируса, сообщает The London Evening Standard. Для этой цели выделено около 300 гостиничных номеров. Помещения будут предоставлять тем бездомным, которые зарегистрируются в благотворительных организациях. Решение было принято потому, что у бездомных часто имеются заболевания дыхательной системы, что может стать осложняющим фактором при заражении коронавирусом. Таким образом им решили помочь пережить эпидемию.

Глава правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов заявил #, что одни из самых уязвимых категорий населения сейчас – бомжи (лица без определенного места жительства).

Он подчеркнул, что в обиходе бомжом считают того, кто одновременно бездомный, нищий и бродяга. Такой образ жизни, по словам правозащитника, обеспечивает автоматическое попадание бомжей в группу риска для любых болезней, включая и нынешний коронавирус. И если предрасположенность пожилых людей к заболеванию этой болезнью заставляет сейчас власти изолировать их от лишнего общения путем запрета выхода из дома, то нелогично будет не позаботиться и о бомжах.

«Правда, в отличие от стариков, которых загоняют в дома уговорами родных и угрозами уголовных санкций, у бомжей этого жилья — убежища от вируса, нет. Точно так же у них нет и средств на пропитание и лечение, которые все остальные изолированные получают от государства (в виде пенсий) и от родственников. Эти два аспекта вопроса требуют решения властей»,– говорит Э.Зейналов.

Он считает, что при небольшом числе бомжей их можно поселить за государственный счет, к примеру, в хостелах, либо собрать в армейских казармах или бараках для мигрантов. Важно, чтобы там не было скученности и перебоев с обеспечением едой, была приличная медицинско-санитарная часть.

Э.Зейналов напомнил, что зимой, когда бомжи замерзали на улице, была вялотекущая дискуссия о показушных мерах, когда для мегаполиса с населением в несколько миллионов человек создали ночлежку на 50 мест, причем на отшибе и при условии, что бомж запасется длинным списком справок. Важно, чтобы в нынешней ситуации все не пошло по старому сценарию.

«Но надо иметь в виду и то, что если бомжам и предоставят убежище, некоторых из них ввиду их длительного асоциального образа жизни там удержать будет сложно. Видимо, этот случай — одно из гипотетических приложений статей 211 Кодекса по административным правонарушениям и 139-1 Уголовного Кодекса. То есть, если человек нарушает самоизоляцию, то будет наказан. С учетом того, что денег на штрафы у бомжей нет, их в таком случае ждет арест — административный до 30 суток или уголовный от 3 мес. до 5 лет, если нарушение режима вызвало серьезную угрозу или реальные тяжелые последствия для населения»,– отметил Э.Зейналов.

Правозащитник также отметил, что не только бомжи, но и другие асоциальные элементы могут по своей безалаберности или намеренно заражать других людей. По его словам, среди наших сограждан есть опустившиеся мизантропы, которые в своих бедах обвиняют все общество и мстят ему. Мол, «пусть весь мир сгорит, если я неизлечимо болен или на дне!» Такие случаи единичные, но от этого не менее опасные.

«Помню случай из моего детства: взрослые поймали и как следует наказали туберкулезника, который облизывал конфеты, снова заворачивал их в фантики и раздавал на улице детям. Лет 15 назад малолетняя проститутка, узнав, что больна СПИДом, сбежала от врачей и за короткое время без всякой защиты переспала с 200 клиентами. Сейчас читаю о том, что из-под карантина пытаются убежать предполагаемые больные — может, тоже с мыслью везде чихать и кашлять?»

В «легком» случае, когда человек создал условия для распространения болезней, согласно закону его оштрафуют на сумму в 2500-5000 манатов, ограничат свободу или лишат свободы на срок до 3-х лет. Если же противоправное поведение вызвало смерть людей или иные тяжкие последствия, то за это лишат свободы на срок от 3-х до 5 лет, без каких-либо альтернатив.

Так что, закон на стороне интересов общества. Но часто ли само общество не проходит мимо асоциального поведения таких людей, адекватно на него реагирует?..

Сочетание уважения и помощи тем слабым членам нашего общества, кто относится к ситуации ответственно, с наказанием для тех, кто подвергает окружающих опасности, как говорит правозащитник, единственный путь для соблюдения баланса личных прав и свобод и общественной безопасности.