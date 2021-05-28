Министры иностранных дел ЕС посетят три страны Южного Кавказа от имени главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, передает «Грузия Онлайн».

«От моего имени группа министров ЕС посетит три страны Южного Кавказа, чтобы подтвердить нашу готовность участвовать в текущих событиях в регионе», — заявил Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне.

На встрече в Лиссабоне в пятницу министры иностранных дел ЕС по инициативе Румынии обсудили проблему неурегулированных конфликтов в странах-участницах Восточного партнерства, включая Грузию, Украину и Молдову, и поддержали расширение участия ЕС в разрешении этих конфликтов.