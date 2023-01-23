Как стало известно на днях, Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте республики. Этот конституционный закон провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и беспрецедентные гарантии. Например, позволял без ограничений избираться на ключевой пост в государстве, а также давал Назарбаеву, членам его семьи и их имуществу неприкосновенность.

Некоторые эксперты полагают, что после решения Конституционного суда Назарбаева могут привлечь к ответственности за события «кровавого января» 2022 года. Год назад Казахстан охватили массовые протесты. Их жестокое подавление привело к гибели сотен человек.

Интересно, грозит ли экс-президенту такое преследование в сегодняшних политических реалиях Казахстана? И есть ли серьезные основания считать, что именно Назарбаев стоит за тем, что происходило в стране год назад? Для чего же нужны были тогда ему те беспорядки?

На эти вопросы # ответили известные казахские эксперты.

Политолог, ученый Жаксылык Сабитов отмечает, что вероятность преследования экс-президента в сегодняшних реалиях Казахстана зависит во многом от того, как будет развиваться политическая ситуация в стране.

«В принципе, я так понимаю, если будет сохраняться определенный статус-кво, то экс-президенту дадут возможность избежать любых преследований. Но при этом пострадает всё его окружение, все близкие к нему олигархи, и те родственники, которые нарушали закон.

Только в случае возникновения экстремальной ситуации, если политические процессы будут развиваться в таком напряженном ключе, возможны и какие-то действия в отношении самого Назарбаева. Потому что в принципе существует огромное количество норм и правил, которые были нарушены им законодательно», — говорит аналитик.

То есть, всё-таки есть два варианта: «С одной стороны, при сохранении нынешнего статус-кво и нынешних темпов развития политического процесса, скорее всего, Назарбаев избежит преследования, но при этом пострадает его семья, родственники, элита, которая его окружала и была лояльна к нему. С другой – при экстремальных вариантах, которые, мне кажется, не так уж вероятны, он будет сам преследоваться по закону».

Что касается расследования событий января прошлого года, к сожалению, они во многом засекречены, и кто имел отношение к попытке переворота, была ли вообще такая попытка, кто за ней стоял – на это всё смогут ответить только историки, когда они изучат это дело и все имеющиеся по нему свидетельства, заявил ученый. «Понятно, что это был сложный, многослойный процесс, но все детали могут быть узнаны только тогда, когда все документы по нему станут достоянием общественности», — заключил он.

Политический аналитик Айдар Амребаев считает, что в настоящих условиях первому президенту Казахстана не грозит преследование по политическим мотивам.

«Казахстан все ещё живет в политической конструкции, созданной Нурсултаном Назарбаевым. На ключевых постах управления государством находятся его ставленники и соратники. В политической культуре и самосознании населения едва заметны изменения. Олигархат отделался «легким испугом». «Политический класс» прежней системы мимикрирует под новые идеологические установки без существенных изменений и кардинальной трансформации принципов работы и ценностей… Действующий президент пока лишь высказал намерения о строительстве Нового Справедливого Казахстана, что разделяет большинство казахстанцев. Были сделаны первые, «робкие шаги» на этом треке. Конституционные изменения и утрата закона «О первом президенте» — правовые гарантии эволюции системы. Но помимо нормативно-правовых гарантий необратимости реформ нужна принципиальность, бескомпромиссность, решительность и политическая воля руководства к изменениям», — подчеркнул Амребаев.

«Думаю, что в этом плане происходит достаточно трудная борьба нового со старым, осуществляются компромиссы с прежними элитами. В связи с этим, я считаю маловероятным привлечение первого президента как к правовой, так и политической ответственности в данный момент.

Относительно участия Назарбаева в январских событиях в экспертном и медиа-поле строятся разнообразные конспирологические теории, а нужны достоверные и объективные расследования, в том числе, международные. А этого, как известно, нет. Поэтому согласно принципу презумпции невиновности, экс-президент не может быть привлечён к ответственности. По январским события идёт следствие, ряд приближенных к Назарбаеву, лиц, проходят по ним… До их окончания и вынесения приговора нет возможности делать четкие выводы», — отметил аналитик.

Сами по себе январские события на начальном этапе стали отражением недовольства населения существующим положением дел, в том числе «эпохой Назарбаева». «Свидетельством этого является лозунг «Шал, кет» (Дед, уходи), под которым люди выходили на протест… Однако, впоследствии этот протест был использован деструктивными силами для дестабилизации ситуации в стране в интересах тех или иных внутренних и внешних «игроков». Был ли Назарбаев в этом заинтересован, трудно сказать… Ведь Касым-Жомарт Токаев пришёл к власти в Казахстане при поддержке первого президента и под его непосредственным патронажем.

Во время январских событий были использованы гибридные политические технологии управления протестным поведением масс, участия тех или иных латентных сил в этом… Поэтому достаточно сложно дать объективную политическую оценку произошедшему. В настоящий момент отношение к январским событиям неоднозначное и используется различными политическими силами в своих интересах… Думается, правда о январских событиях, заказчиках (если они есть!), целях и намерениях, ещё ждёт своего объективного исследования», — резюмировал А.Амребаев.