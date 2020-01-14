Григорий Лукьянов: «Война в Ливии продолжится»

Война в Ливии будет продолжена до полной победы одной из сторон, таким мнением поделился с # эксперт по Ближнему Востоку, старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, комментируя переговоры по Ливии в Москве.

Эксперт отмечает, что делегация Хафтара ночью улетела, оставив документ неподписанным из-за некоторых пунктов.

«В первую очередь – это пункт об отводе ливийской национальной армии ( ЛНА) от Триполи без каких либо зеркальных мер относительно Турции, чьи вооруженные силы присутствуют в Ливии и поддерживают ПНС ( правительство национального согласия). По данному соглашению Турция не берет на себя никаких обязательств по сокращению своего присутствия и выводу войск, что показалось сторонам неприемлемым», — сказал он.

Лукьянов добавил, что делегацию Хафтара не устроил тот факт, что встреча хоть и проходила в России, но проект соглашения был составлен по инициативе Турции.

«В Тобруке ( в столице Хафтара) Турцию считают одной из сторон конфликта, поэтому Анкара не может выступать гарантом политического процесса», — добавил он.

Аналитик также считает, что, по их мнению, Анкара должна взять на себя некие обязательства, которые были бы конструктивным подходом.

«Как следствие нет никаких гарантий того, что интересы ЛНА и палаты представителей в Тобруке будут учитываться. Те, причины, которые были созданы в апреле 2019 года, они не только решены, а ситуация только лишь ухудшается и предложенный документ ничего не решает. Из-за того, что стороны не подписали соглашения, также не решилась и гуманитарная проблема», — считает он.

Политолог считает, что поскольку переговоры провалились, то вероятнее всего, сейчас стороны вернутся к боевым действиям.

«Боевые действия возобновятся. Ливийская национальная армия продолжит свои действия, несмотря на сложности ведения боевых действий в Триполи, где проживает больше 35% населения страны», — продолжает Лукьянов. — «За последнее время ЛНА добилась значительных успехов, смогла захватить ряд важных пунктов, заблокировать стратегические дороги и обрести превосходство в воздухе, которое создает проблемы ливийскому правительству. Соответственно стоит ожидать, что Турция предпримет важные шаги военного характера. В частности есть основания полагать, что Анкара пойдет по тому сценарию, по которому шла Россия в Сирии в 2015 году», — полагает он.

Эксперт считает, что Турция ставит перед собой цель создания постоянной военной базы на территории Ливии для обеспечения воздушной поддержки на всей территории Триполитании, дабы сбалансировать воздушное превосходство ЛНА.

«В средней и долгосрочной перспективе, это не приблизит политическое решение проблемы, а лишь вернет ситуацию к статус-кво, где страна будет поделена между двумя враждующими лагерями, не признающими друг друга и ведущими войну на взаимное уничтожение», — резюмировал он.