Греция решила зачем-то отгородится от Турции стеной

В районе области Эврос на сухопутной границе с Турцией Греция возведет «мощное заграждение для укрепления внешних границ Евросоюза». Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас на брифинге в понедельник, 19 октября.

“В настоящее время на границе возводится новое ограждение протяженностью 26 км и модернизируются более старые участки протяженностью 10 км. Очевидно, что создание нового заграждения способствует защите суверенных прав страны и подает всем четкий сигнал, что Греция защищает внешние границы Европы”, — сказал Пецас. (korrespondent.net)