Греция начала избавляться от одноразового пластика

Министерство окружающей среды и энергетики Греции начало кампанию «Греция без пластика одноразового использования», старт ей дал министр Костис Хадзидакис, который вместе с волонтерами некоммерческих организаций утром в субботу приехал на пляж Схиниа в восточной Аттике собрать мусор.
«Мы продвигаемся вперед с проектами по отказу от одноразового пластика», — заявил министр.
Как сообщила пресс-служба министерства, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы (вилки, ножи, ложки) и тарелки, соломка для напитков.
| 2020-05-31T17:22:53+04:00 31 мая 2020, 20:15|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss