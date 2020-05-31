Греция начала избавляться от одноразового пластика

Через месяц, по поручению премьер-министра, Греция включит в законопроект соответствующую директиву Европейского сообщества для ее введения с июля 2021 года. В государственном секторе изъятие одноразового пластика начнётся на шесть месяцев раньше, то есть с января 2021 года.(РИА Новости)