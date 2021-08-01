Из-за необычайно теплой температуры в Гренландии происходит массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда — это вдвое больше, чем обычно в летнее время, передает в субботу, 31 июля, агентство AFP со ссылкой на сайт мониторинга ледников и климата в Арктике Polar Portal.

По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышающая среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлерит Инаат на востоке Гренландии 29 июля была зарегистрирована самая высокая температура с момента начала наблюдений + 23,4 градуса Цельсия.

Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, оно пока не превзойдено, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Тем не менее, в целом таяние ледника в этом году пока что укладывается в среднестатистические показатели. (DW)