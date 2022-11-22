Военнослужащие сил спецназначения ВС Армении и Национальной гвардии Кипра (греческий Кирп — ред.) провели 14-18 ноября совместное учение «SILVER SPEAR – 2022». Как сообщается на сайте Национальной гвардии Кипра, учения прошли на территории республики в рамках двусторонней программы оборонного сотрудничества.

Отмечается, что проведение учений способствует оперативной совместимости между вооруженными силами двух стран.

Ранее, в ноябре и в декабре 2021 года, сообщалось о проведении совместных учений военнослужащих ВС Греции, Армении и Кипра. В мае 2022 года Армения, Греция и Кипр подписали план действий трехстороннего военного сотрудничества.