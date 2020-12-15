Греческие медиа написали об азербайджанских реалиях

На греческом новостном портале www.karfitsa.gr опубликована статья Общества греко-азербайджанской дружбы «QALA», посвященная азербайджанским реалиям.

В статье со ссылкой на исторические факты отмечается, что армяне не являются аборигенными жителями Кавказа, они были переселены на исторические земли Азербайджана царской Россией, что данный процесс продолжался в годы падения русской империи, прихода большевиков к власти и в советский период. Подробно говорится о том, что армяне при любой возможности проводили этнические чистки против азербайджанцев, учиняли расправы и геноциды, пытались захватить больше наших территорий.

«Оставаясь верны политике убийств и геноцида, они продолжали осуществлять жестокие меры против азербайджанцев. Их нападения привели к первой Карабахской войне и оккупации территорий Азербайджана в 1992-1993 годах. На протяжении 28 лет 4 резолюции ООН, требующие освобождения оккупированных азербайджанских земель, оставались на бумаге», — подчеркивается в статье.

Более подробно со статьей можно ознакомиться на следующем линке: https://www.karfitsa.gr/%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%b6%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-qala/