Самолеты ВВС Турции дали «должный ответ» на действия греческой авиации, пытавшейся перехватить турецкие истребители, выполнявшие полет над Эгейским морем в рамках миссии НАТО. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, инцидент имел место в понедельник 19 декабря в рамках плановой миссии NATO NEXUS ACE Ege.

«В миссии были задействованы 14 самолетов F-16, один разведывательный самолет, самолёт-заправщик KC-135, транспортный самолет CASA, а также самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения E3-A AWACS», — отметили в Минобороны, где подчеркнули, что об учениях за 24 часа были проинформированы все союзники по НАТО.

«ВВС Греции вновь пытались перехватить турецкие истребители F-16 в Эгейском море, но получили достойный ответ. Имела место попытка перехвата турецких F-16, взлетевших с пяти авиабаз Турции. Несмотря на все попытки греческой стороны, турецкие пилоты, продолжив полет, успешно выполнили все поставленные задачи», — отмечается в сообщении.

Истребители F-16 ВВС Турции, поднятые в ответ с авиабаз в Даламане и Акхисаре также осуществили маневр перехвата греческих самолетов, пояснили в ведомстве.