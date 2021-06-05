Названы условия посещения Азербайджана гражданами Российской Федерации и Турции. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

С учетом положительной динамики эпидемиологической ситуации, на начальном этапе с 10 июня граждане РФ и Турции смогут посещать территорию Азербайджана воздушным транспортом на следующих условиях:

— Наличие у пассажиров старше 18 лет официального документа о полной вакцинации или справки о выздоровлении от COVID-19 (COVID паспорт), и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в течение 72 часов до вылета;

— Наличие у пассажиров в возрасте 1-18 лет официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в течение 72 часов до вылета;

С 10 июня документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 у всех пассажиров старше 1 года для въезда в Азербайджан, увеличивается с 48 до 72 часов перед вылетом. Для детей младше 1 года COVID паспорт и результаты теста ПЦР не требуются.

Все авиаперевозчики, осуществляющие прямые рейсы в Азербайджанскую Республику, должны регистрировать только тех пассажиров, которые отвечают соответствующим требованиям. Пассажиры, не отвечающие требованиям при прохождении пограничного контроля при въезде на территорию Азербайджана, не допускаются на территорию страны и возвращаются этим самолетом за счет авиаперевозчика.