Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике

Ранее КС России признал не соответствующим Конституции РФ положения закона об основах здоровья граждан в России, препятствующие доступу близких родственников к медицинским документам скончавшихся пациентов.

Дело рассматривалось по жалобе россиянки Свечниковой, чей 70-летний муж в 2016 году наблюдался и лечился в Кировском НИИ гематологии и переливания крови ФМБА, совмещая это с лечением за границей (в частности, в Израиле). Когда мужчина скончался, израильские врачи сочли причиной его смерти неправильное лечение в России, но заявительница не смогла получить от Кировского НИИ медицинские документы покойного супруга из-за необходимости соблюдать врачебную тайну. Суды, куда обратилась Свечникова, пришли к выводу, что право знакомиться с материалами о здоровье пациента имеет только он сам и его законный представитель, что стало причиной обращения в КС РФ (ria.ru)