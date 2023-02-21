Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД заявил, что европейские страны рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заявления Борреля.

«В связи с серьезным риском личной безопасности страны Евросоюза рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Иран», — сказано в документе.

Там также отмечается, что ЕС отвергает практику Ирана «по необоснованным задержаниям граждан ЕС и лиц с двойным гражданством государств Евросоюза и Ирана».

Ранее ЕС расширил персональные санкции против физлиц и организаций Ирана, которые причастны к подавлению протестов в этой стране. В санкционный список добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами.