Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна вместе с Финляндией и с государствами Балтии намерена стандартизировать процедуры пропуска российских граждан через границу. Об этом он рассказал в интервью Polska Agencja Prasowa.

Он отметил, что Польша, Финляндия и страны Балтии хотят, чтобы у всего Евросоюза были единый подход и решения, касающиеся виз для граждан России. Представитель польского МИД указал, что максимальное ограничение на визы является планом-максимумом.

«Путь к этому ведет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — сказал Яблоньский.

По словам замминистра иностранных дел страны, на следующей неделе состоятся переговоры пяти граничащих с РФ государств, которые обсудят пропуск россиян через границу.

«Мы хотим, чтобы подход наших пограничных служб к приграничному движению и их процедуры были как можно более единообразными во всем регионе», — заключил он.