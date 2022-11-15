В Бразилии завершилась 21-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Сан-Паулу.
Джордж Расселл выиграл первую гонку в карьере, второе место Льюиса Хэмилтон позволило «Мерседесу» завоевать первый дубль в 2022 году, третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Итоговая таблица:
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,529
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4,051
4. Шарль Леклер («Феррари») +8,441
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,561
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,056
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14,080
8. Эстебан Окон («Альпин») +18,690
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22,552
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +23,552
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26,183
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +29,325
13. Мик Шумахер («Хаас») +29,899
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +31,867
15. Алекс Албон («Уильямс») +36,016
16. Николас Латифи («Уильямс») +37,038
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
Сошли:
Ландо Норрис («Макларен»)
Даниэль Риккардо («Макларен»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)