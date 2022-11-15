В Бразилии завершилась 21-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Сан-Паулу.

Джордж Расселл выиграл первую гонку в карьере, второе место Льюиса Хэмилтон позволило «Мерседесу» завоевать первый дубль в 2022 году, третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Итоговая таблица:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,529

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4,051

4. Шарль Леклер («Феррари») +8,441

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,561

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,056

7. Серхио Перес («Ред Булл») +14,080

8. Эстебан Окон («Альпин») +18,690

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22,552

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +23,552

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26,183

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +29,325

13. Мик Шумахер («Хаас») +29,899

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +31,867

15. Алекс Албон («Уильямс») +36,016

16. Николас Латифи («Уильямс») +37,038

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

Сошли:

Ландо Норрис («Макларен»)

Даниэль Риккардо («Макларен»)

Кевин Магнуссен («Хаас»)