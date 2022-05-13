Остается ровно месяц до возвращения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» – вершины автоспорта на улицы Баку. Завершаются последние подготовительные работы в Baku City Circuit, который готовится принять поклонников F1 на самой захватывающей и непредсказуемой гонке календаря, запланированной на 10-12 июня, сообщает #.

Этот год будет еще более особенным, потому что впервые с 2019 года фанаты добавят красок своим присутствием на трибунах. В дополнение к захватывающей борьбе, фанатов ждут выходные, которые они проведут, исследуя Зоны развлечений, располагающиеся вдоль прекрасного Приморского бульвара Баку. Кроме того, снова возвращаются автограф-сессии и прогулки по Пит-лейну, которые дают зрителям возможность увидеть суперзвезд «Формулы-1» и их команды.

Гонка в Баку является любимым этапом среди фанатов «Формулы-1» с момента дебюта в 2016 году, и из года в год расширяет границы возможностей лучших пилотов мира самыми запоминающимися и драматичными гонками в истории серии. Бакинская трасса, которая получила известность благодаря своей высокоскоростной прямой длиной в 2 км, на которой болиды разгоняются до рекордных 366 км/ч, а также узким извилистым поворотам, проходящим вокруг крепостных стен Старого города, являющегося памятником культурного наследия ЮНЕСКО, за короткое время заняла свое прочное место в сегодняшнем календаре F1 как одна из самых сложных.

В пяти гонках, прошедших в Баку, побеждали пять разных пилотов. Ни один из гонщиков не смог одержать победу дважды.

Нет никаких сомнений, что мы снова увидим драматические и запоминающиеся моменты во время гонки как в прошлом году, когда Льюис Хэмилтон из-за ошибки на старте пропустил вперед Макса Ферстаппена, который в свою очредь упустил победу из-за взорвавшейся шины за три круга до финиша. Такой ход событий привел к победе второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса, которая стала настоящим сюрпризом.

Если речь идет о Гран-при Азербайджана «Формулы-1», всем понятно, что стоит ждать неожиданного!

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов рассказывает о «полном» возвращении «Формулы-1» в Баку: «Мы не можем дождаться возвращения толпы зрителей, что будет означать продажу всех билетов. Замечательно, что у нас было пять разных победителей в пяти гонках. Фанаты «Формулы-1» знают, что эту гонку нельзя пропустить, так как случиться может все, что угодно. Это самая непредсказуемая гонка сезона, что также делает ее самой захватывающей! Это гонка, где разворачивается настоящая драма».

В дополнение к «Формуле-1», фанаты смогут насладиться возвращением мегапопулярной «Формулы-2», которая воспитала нынешних звезд «Формулы-1» — таких, как Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Рассел и Ландро Норрис.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1 2022» готовится к еще одной захватывающей битве на улицах Баку. Сможет ли кто-либо из предыдущих победителей сломить серию и стать первым пилотом, победившим в Баку повторно? Или же мы будем чествовать на подиуме еще одного нового победителя? Есть только один путь определить это.