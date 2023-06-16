16 июня заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев по поручению начальника ГПС навестил военнослужащего Эльшана Рустамова, раненного в результате армянской провокации на Лачынском пропускном пункте и проходящего лечение в Клиническом медцентре.

Об этом # сообщили в пресс-службе ГПС.

По словам врачей, состояние военнослужащего стабильное, угрозы для жизни нет.

Отмечается, что военнослужащий выразил благодарность руководству Государственной пограничной службы и медицинскому персоналу Клинического медицинского центра за внимание и заботу. Он отметил, что по завершении лечения вернется на службу.