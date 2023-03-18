Визит президента Туркменистана в Катар готовят внешнеполитические ведомства двух стран.

Как передает #, о программе визита главы Туркменистана заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Сообщается, что за последние годы между двумя странами было осуществлено 5 визитов на высшем уровне. Налажены также регулярные контакты по линии правительств и внешнеполитических ведомств.

Эффективный характер присущ взаимодействию сторон в рамках авторитетных международных организаций и структур.

В укреплении и расширении торгово-экономического партнерства большое значение придается деятельности совместной Межправительственной комиссии, очередное заседание которой намечено провести в течение нынешнего года в Ашхабаде.