Готовится к сдаче в эксплуатацию станция метро «8 Ноября»

Готовится к сдаче в эксплуатацию третья станция, расположенная на фиолетовой линии – «8 Ноября».

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Бакинский Метрополитен», основные строительные работы завершены, на станции выполняются заключительные работы.

Трехъярусная станция построена с применением современных технологий строительства метро. В ее строительстве было использовано 13 тыс. 365 кв. м. мраморно-гранитного покрытия.

Станция будет иметь 4 входа-выхода, ступени для удобства пассажиров, 17 эскалаторов. На станции сооружены 3 лифта для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

| 2021-01-07T14:49:32+04:00 7 января 2021, 15:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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