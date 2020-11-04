Государство должно помочь бизнесу, пострадавшему в результате агрессии Армении

В результате ракетных обстрелов со стороны Армении в городах Гянджа и Нафталан, а также в Агдамском, Физулинском, Тертерском, Бейлаганском, Бардинском, Джебраильском и Агджебединском районах пострадало несколько сот предприятий, действовавших в сферах животноводства, земледелия, торговли, общественного питания и производства. По предварительным оценкам, нанесенный предпринимателям ущерб оценивается в миллионы манатов.

Кто будет компенсировать предпринимателям их убытки?

Доктор философских наук в области международного права, преподаватель юридического факультета Бакинского Государственного Университета Магомед Гулузаде заявил #, что это один из тех вопросов, которые предстоит решить.

Он выразил уверенность, что наше государство без внимания пострадавших в результате агрессии Армении предпринимателей не оставит, и поможет в восстановлении их объектов. Как в связи с пандемией коронавируса бизнесу была оказана поддержка со стороны государства, наверняка ее окажут и из-за последствий военных действий. Предприниматели только вышли из коронавирусного кризиса, у большинства нет денежных запасов, чтобы восстанавливать все за свой счет.

По словам Гулузаде, за бизнес, разрушенный в результате ракетных обстрелов Армении, страна-агрессор, безусловно, должна ответить. Армения должна в целом возместить нанесенный Азербайджану ущерб.

«Можно рассмотреть несколько вариантов компенсаций. Все зависит от договоренностей. Пока Армения не хочет договариваться, но когда она окончательно осознает свой проигрыш, то поймет, что пора идти на переговоры. После Второй мировой войны Германия капитулировала и приняла условия стран-победителей. Армению ждет то же самое. Вчера министр финансов Армении заявил, что каждый день боев обходится госбюджету Армении в 30 миллионов долларов. Понятно, что долго Армения не сможет продолжать войну, у нее на это не хватит средств», – сказал эксперт.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что если пострадавший от армянских обстрелов бизнес не был застрахован, то государство должно компенсировать ущерб.

«Согласно нашей конституции обязанность государства обеспечить безопасность населения и его имущества от внешних факторов. Если государство хочет, чтобы экономика восстановилась, оно из своих резервов выделит средства на эти цели, а потом будет требовать их от агрессора», – сказал он.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов отмечает, что если речь о бизнесе, пострадавшем во время военных действий, то во многих соответствующих договорах вопросы, связанные с военными действиями, относятся к форс-мажорным обстоятельствам. И здесь могут возникнуть проблемы с компенсациями, так как военные действия, форс-мажор зачастую указываются как случаи, которые выходят за рамки обязательств сторон.

«Вместе с тем, есть момент, который касается государственной поддержки бизнеса. Как раз в форс-мажорных обстоятельствах государство может и, как я считаю, должно создавать механизмы соответствующих льгот, уступок, которые в значительной степени могут служить компенсативным противовесом. Издержки и противовесы должны очень четко регулироваться и управляться именно государством. Если бизнес не сможет устоять на ногах, в дальнейшем он будет неплатежеспособен, окажется на грани банкротства, и государство от этого ничего не выиграет», – говорит экономист.

Как считает Мамедов, государство имеет немало рычагов для поддержки бизнеса — фискальные рычаги, открытие новых рабочих мест. Можно на какой-то период освободить пострадавших предпринимателей от социальных и налоговых выплат. Если пострадавший бизнес, скажем, на три года освободить от всех налогов, потери в значительной степени уже будут возмещены в течение года-двух после окончания военных действий. Потом уже, если бизнес устоит, будут и экономические дивиденды.

Можно создать в этих районах экономические зоны, и туда потянется бизнес. Там, где большие инвестиции, там и большой потенциал товарооборота, большой потенциал с точки зрения доходности.

У государства, по словам Мамедова, есть достаточно регулятивных и управленческих механизмов, чтобы повлиять и на банковский сектор. С другой стороны, банковский сектор должен и сам осознавать свою социальную ответственность. Нельзя все время максимизировать прибыль, нужно говорить еще и об устойчивости развития государства в целом. В этой связи, и банковский сектор должен пойти на некоторые уступки.

Вообще, нужно подходить к вопросу системно. По словам эксперта, учитывая нынешние реалии, то, что страна находится в состоянии отечественной войны, не нужно забывать и о социальной ответственности бизнеса, в том числе арендодателей. Механизмы государственной поддержки бизнеса и шаги, предпринятые в результате социальной ответственности, должны комбинироваться.

«Что касается исков к Армении, то думаю, что они неизбежны, но надо понимать, что результатов в краткосрочной перспективе здесь ожидать не стоит. Будут долгие судебные тяжбы, и, – говорит экономист, – не стоит рассчитывать, что пострадавший азербайджанский бизнес получит от армянской стороны компенсации в течение нескольких месяцев и даже года».