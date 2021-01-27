Государственное Агентство по туризму предупреждает

Председатель Государственного Агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к субъектам туриндустрии в связи со смягчением некоторых ограничений строгого карантинного режима.

В обращении говорится:

В связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в ряде стран и Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках строгого карантинного режима с 18 января 2021 года.

Отмена SMS-разрешений, восстановление движения между районами и городами страны привели к оживлению деятельности отелей, в частности, находящихся в регионах страны.

Конечно же, восстановление определенных туристических услуг радует, но нельзя забывать, что карантинный режим все еще действует, и распространение вируса может привести к нежелательным последствиям.

В связи с этим, призываем сотрудников и гостей отелей соблюдать все правила, установленные соответствующими решениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Необходимо учесть, что карантинный режим диктует соблюдение социальной дистанции, использование дезинфекционных средств и защитных масок.

Напоминаем, что 8 августа 2020 года Кабинет министров Азербайджана утвердил «Положение о работе гостиниц в период пандемии COVID-19». Этим решением Государственному Агентству по туризму, другим государственным органам поручено проведение мониторингов в отелях страны.

Мониторинги продолжаются. В отношении лиц, нарушающих предписания, будут применяться штрафы.