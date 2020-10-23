Государства-члены Движения неприсоединения отстояли интересы Азербайджана в СБ ООН

Спустя 25 лет в Совете Безопасности ООН 29 сентября и 19 октября были проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту.

Как сообщает Report, помощник президента – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев проинформировал СМИ об итогах обсуждений.

Помощник Президента сказал: «С сожалением хотелось бы отметить, что несмотря на принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции номер 822, 853, 874 и 884, связанные с оккупацией азербайджанских территорий, последние обсуждения в СБ ООН по армяно-азербайджанскому конфликту были проведены в 1995 году.

В резолюциях Совета Безопасности ООН осуждается применение Арменией силы в отношении Азербайджана, подчеркивается, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, содержится требование о незамедлительном выводе со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск.

После обсуждений, проведенных в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в СБ ООН 19 октября, от имени председателя Совета Безопасности был подготовлен проект декларации. В проекте декларации не отражена ссылка на известные резолюции СБ ООН. Этот проект, в основном, был подготовлен Россией и Францией.

Непостоянные члены СБ ООН и члены Движения неприсоединения (ДН) – Индонезия, Нигер, Тунис, Вьетнам, Южная Африка, Сент-Винсент и Гренадины, Доминиканская Республика дважды нарушили процедуру молчания, настаивая на включении в заявление ссылки на резолюции СБ ООН. Тем самым эти государства в очередной раз продемонстрировали свою приверженность Уставу ООН, нормам и принципам международного права, резолюциям СБ ООН, Бандунгским принципам, документам ДН.

После настойчивой и принципиальной позиции государств-членов Движения неприсоединения проект заявления, о котором идет речь, был официально отозван.

Президент Ильхам Алиев благодарит Индонезию, Нигер, Тунис, Вьетнам, Южную Африку, Сент-Винсент и Гренадин и Доминиканскую Республику за их справедливую и принципиальную позицию. Заявляет, что, как и говорил во время выступления в качестве председателя Движения неприсоединения на XVIII Саммите в Баку в 2019 году, он и впредь будет защищать интересы государств-членов, международное право и справедливость в ООН и других международных организациях.

Обращаясь ко всем странам-членам Движения неприсоединения в качестве председателя ДН, Президент Ильхам Алиев призывает к солидарности, единству и взаимной поддержке на основе Бандунгских принципов».