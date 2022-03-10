Вот уже 2 недели в Европе полыхает война. Лавры Чингиз хана и Тамерлана сыграли с президентом России злую шутку, и он, в преклонном возрасте, решил пойти широкомасштабной войной на мир. Добычей он выбрал Украину. Но уже первая же потенциальная жертва застряла у него как кость в горле. Теперь уже и отступать как-то стрёмно, и вперёд идти не получается. А результат этой авантюры — тысячи убитых и раненных, разрушенные города и сёла, миллионы беженцев. О беженцах и сказ.

Воевать не будем, а вот приютить — можем

Украинцы защищают свою родину от захватчиков просто героически. И стар, и млад, и женщины уничтожают оккупантов всеми доступными средствами. Но, безусловно, есть определённая категория населения, которой не то что на войне не место, но она ещё и является балластом для сражающихся. Поэтому отправка в безопасное место женщин, стариков и детей – неотъемлемый атрибут всех военных действий, которые разворачиваются в густонаселённых пунктах. Вот и теперь многочисленная армия беженцев хлынула в Европу. Несмотря на то, что Запад категорически отказывается ввязываться в открытую конфронтацию с Россией и «глух» к настойчивым просьбам Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной, беженцев «Старый свет» принял весьма радушно. В большинстве своём каждый желает хоть как-то помочь лишившимся родного крова людям. И это, без всяких сомнений, шаг, достойный уважения. В принципе, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, так должен поступать каждый нормальный человек. Но на фоне всей этой эйфории возникают некоторые резонные вопросы, на которые требуются честные и объективные ответы.

Европейские двойные стандарты

Беженцы для Европы не новость. В основном на Старый континент пытались и пытаются добраться из стран Ближнего Востока и Магриба. А последняя мощная волна беженцев наблюдалась в период расцвета «Исламского государства» в основном из Сирии. И все мы прекрасно помним все те преграды, которые чинила и чинит Европа этим непрошенным гостям. То повернут обратно утлые судёнышки, которые обречены на погибель, то заставят сутками без еды и питья ожидать под открытым небом на нейтральной полосе, то «угостят» дубинками… И несмотря на всё это волна беженцев не ослабевала, все хотели испытать своё счастье, авось повезёт. Некоторым везло, некоторым не очень. Многие ещё помнят трагедию 3-летнего Айлана Курди, тело которого было выброшено на берег Средиземного моря. Так почему же такая лютая ненависть к беженцам из Ближнего Востока, и такое радушие к украинцам? Неужели европейцы так стремительно трансформировались в эдаких альтруистов, и покаялись за свои прежние грехи? Отнюдь! На самом деле ответ очень прост и не за семью завесами. Просто в Европе не хотят видеть у себя мусульман. Впрочем, это не ново. Достаточно вспомнить те грандиозные усилия, которые прилагала Турция для вхождения в Евросоюз, и которые так и не увенчались успехом. Одним словом, двойные стандарты, в применении которых Запад так любит обвинять третьи страны, на самом деле прочно укрепились в сознаниях самих европейцев. Но есть и оборотная сторона медали.

А почему не к своим?

Дело в том, что, как бы это не было грустно признавать, мусульмане в основном бегут не к своим братьям мусульманам, а к иноверцам. А ведь в мире вторая по числу членов международная организация после ООН – это Организация Исламского Сотрудничества, в которой объединены 57 стран (!). И среди них есть достаточно развитые, в которых беженцам было бы очень комфортно. Но почему-то ни Саудовская Аравия, ни Катар, ни ОАЭ не горят желанием видеть у себя обездоленных собратьев по вере. Во время сирийского конфликта лишь Турция открыла свои границы для беженцев. И при таком состоянии дел обвинять Запад, конечно же, можно, но в первую очередь следует искать виноватых среди своей уммы.

Факты, факты…

Ещё один момент, который в какой-то мере, если и не оправдывает, но хоть как-то способен помочь понять европейцев, — это проблемы, сопутствующие адаптации беженцев с Ближнего Востока к европейской жизни. С сожалением нужно отметить, что нередки случаи, когда пришлые решают насаждать среди местных свои обычаи и взгляды. Естественно, при этом конфликта не избежать. Никто ведь не потерпит, чтобы незваный гость разрушал веками устоявшиеся традиции. Возникают конфликты, причём не локального и бытового характера, а весьма серьёзные.

В качестве примера можно привести массовые волнения во Франции в 2005 году, которые начались как реакция на гибель двух подростков североафриканского происхождения (тунисского и мавританского) в трансформаторной будке, где они прятались от полиции. Погромы, поджоги и насилие над полицией продолжались с 28 октября по 15 ноября. Разбившись на небольшие группы, погромщики с закрытыми капюшонами лицами поджигали автомобили, громили витрины магазинов и устраивали стычки с полицией. В стране было введено чрезвычайное положение. Беспорядки распространились по всей Франции. Волнения были отмечены в Бордо, Ренне, Тулузе и Лилле, пострадали Дижон, Марсель, Нант, Страсбург. Пик беспорядков пришёлся на 6 ноября, когда за ночь сгорело 1408 автомобилей, 300 человек были задержаны, ранения получили 36 полицейских.

Естественно, как говорится, в семье не без урода. Но, положа руку на сердце, следует признать: вряд ли украинские беженцы станут массово сжигать автомобили и крушить витрины магазинов в европейских городах. Можно события во Франции назвать конфликтом цивилизаций, можно охарактеризовать и по-другому, но сути это не меняет. Факты – вещь упрямая.

Продолжение последует

В конце же отметим: самое ужасное, что придумал человек – это война. Она не щадит никого, затягивая в кровавую мясорубку всех подряд. И беженцы – неотъемлемый атрибут этого процесса. Конечно же, очень хотелось бы верить, что нынешняя агрессия России – это последний аккорд в безумной вакханалии человечества. Но исторический опыт говорит совсем другое. Будут новые войны и новые волны беженцев. А вот откуда и куда они хлынут – это уже тайна за семью замками.