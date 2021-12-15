Госсекретарь США Энтони Блинкен прервал поездку по странам юго-восточной Азии после того, как у одного из сопровождающих его делегацию журналистов выявили коронавирус COVID-19, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

Прайс отметил, что такое решение принято, чтобы снизить риск дальнейшего распространения коронавируса. Из-за сложившейся ситуации Блинкен выразил по телефону сожаление главе МИД Таиланда, с которым у него была запланирована встреча в четверг.

Отмечается, что диагноз подтвердился 15 декабря, когда делегация находилась в Малайзии. (Interfax)