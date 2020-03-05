Госпогранслужба: В результате обстрела с армянской стороны погиб азербайджанский солдат

В четверг в 19:10 армянские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В результате снайперского огня на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был ранен пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти.

Ответственность за убийство военнослужащего Государственной пограничной службы, охранявшего международно признанные границы Азербайджана, несет военно-политическое руководство Армении.

В связи с инцидентом предпринимаются необходимые меры.

| 2020-03-05T22:25:04+00:00 5 марта 2020, 22:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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