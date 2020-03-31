Госпогранслужба о дезинформации в армянских СМИ

Вчера армянские СМИ со ссылкой на министерство обороны Армении сообщили о ранении 14-летнего гражданского лица якобы в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня и обстрела сел Коти и Воскеван, а также о том, что несколько армянских военнослужащих получили ранения якобы в результате диверсии против армянских военных позиций, сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана.

«В связи с этим хотим отметить, что в отличие от Вооруженных сил Армении, наши погранично-боевые пункты не открывают огонь в направлении населенных пунктов противной стороны, лишь боевые позиции, откуда нарушается режим прекращения огня, подавляются адекватным ответным огнем. Кроме того, информация о диверсии со стороны наших погранично-боевых пунктов против вражеских позиций не соответствует действительности. Обнародование боевых потерь в таком виде, которые армянская сторона понесла в результате своей провокации в нарушение режима прекращения огня, мы расцениваем как неудачную попытку оправдаться в глазах армянского общества», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в последние месяцы на участке азербайджано-армянской государственной границы на территории Газахского района подразделения ВС Армении совершают многочисленные провокации с целью обострения оперативной ситуации, гражданские транспортные средства, передвигающиеся в азербайджанских населенных пунктах и по поселковым дорогам, расположенным вблизи линии соприкосновения, постоянно обстреливаются из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок. Диверсионно-разведывательные группы ВС Армении пытались напасть на места дислокации погранично-боевых пунктов, но благодаря бдительности пограничников вражеские диверсии были пресечены, и, неся потери, противник был вынужден отступить.

Погранслужба Азербайджана постоянно информирует о серьезном напряжении оперативной обстановки на государственной границе с Арменией, о том, что на все провокации вражеской стороны азербайджанские пограничники будут давать адекватный ответ, и что ответственность за все возможные последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении.