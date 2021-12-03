Вечером 1 декабря в центре Киева состоялась акция протеста «Защити Украину – останови переворот». Откуда такое название? Все просто — во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 1 декабря в Украине якобы готовился переворот. Он сказал, что не будет делиться подробной информацией, но заявил, что к перевороту может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Ахметов обвинения Зеленского назвал «сплошной ложью».

В итоге, в первый день зимы госпереворота не было. Сорвал ли Зеленский его своим выступлением, анонсом планов своих оппонентов — утверждать не берусь. Но приведу комментарий, который дал изданию «Телеграф» эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Он подчеркнул, что такого рода информация, озвученная верховным главнокомандующим, воспринимается как очень серьезная. И напоминает, что даже президент США Байден отреагировал на сообщение о попытке переворота в Украине.

«Но после всех этих громких заявлений я не вижу мер по реализации соответствующих действий. Если есть информация, которая соответствует таким критериям как достоверность, важность, своевременность, полнота – следственные органы (в нашем случае СБУ) регистрируют уголовное производство сразу! А не через три-четыре дня, да еще и после того, как об этом во всеуслышание заявил президент, – подчеркивает Олег Стариков. – Соответствующие подразделения получают команду на проведение оперативно-розыскных, оперативно-технических и других мероприятий касательно заговорщиков. Выявляют круг лиц, планирующих переворот. После чего принимается решение по их задержанию, допросу, получению санкций суда на задержание свыше трех суток – без права внесения залога. Если этого не сделали, то прочее – ерунда. Происходящее говорит о том, что, к большому сожалению, действие руководства сектора безопасности (о кадровом потенциале которого я уже 2,5 года говорю как о не соответствующем тем вызовам, которые стоят перед Украиной) являются непрофессиональными».

Олег Стариков уверен: если эти заявления Зеленского не подтвердятся, все его дальнейшие слова будут восприниматься как ничтожные. Причем не только внутри Украины. Нашему государству будет нанесен серьезнейший международный ущерб.

Такой вот расклад. Что до состоявшейся 1 декабря акции протеста, то она началась около 19.00 на Майдане Незалежности. На установленной перед стелой сцене перед собравшимися, в частности, выступили бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший народный депутат от «Народного фронта» Андрей Левус (он был ведущим мероприятия), лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудик, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Как сообщает издание «ГОРДОН», требования митингующих озвучил один из организаторов акции, сооснователь партии «Демократична сокира» Юрий Гудыменко. Он сказал, что собравшиеся настаивают на отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и «других агентов влияния РФ»; перевыборах в Верховную Раду; отставке президента Владимира Зеленского. Для достижения этих целей, по словам Гудыменко, оппозиция решила объединиться и создать координационный совет объединенной оппозиции. «Это и есть самый большой страх власти: они разваливаются, а мы объединяемся», – сказал он.

После митинга на Майдане Незалежности участники акции отправились к Офису президента (проход был свободен), а затем прошлись по правительственному кварталу. Под ОПУ Гудыменко сказал, что митингующие «не будут делать тот шаг, которого от нас ждут [президент РФ Владимир] Путин, Зеленский и все другие». «Единственное, что нас удерживает от более серьезных действий, – это исключительно то, что мы граждане Украины и патриоты Украины… Но все держится на очень тонкой грани», – предупредил он.

Участники акции протеста, которая проходила на Майдане Незалежности в Киеве, договорились создать координационный совет объединенной оппозиции для смены власти.

Но анонсировать что-то, это еще не значит суметь сделать то, что анонсируется. Да, есть серьезное снижение рейтинга действующего президента Зеленского. Да, растет его антирейтинг. Да, есть фактор Рината Ахметова — самого богатого человека Украины. Да, против Зеленского выступают и иные олигархи. Но, как ни крути, на акцию протеста 1 декабря пришла всего пара тысяч человек. А это наводит на мысль о том, что не только госпереворота в Украине в ближайшее время не будет, но и в целом большинство граждан этой страны живут по принципу «чума на оба ваших дома», будучи не готовыми выходить на новый Майдан.